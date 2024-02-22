«У меня муж-папа»: Яна Поплавская высказалась о втором браке с мужчиной младше на 15 лет

Актриса Яна Поплавская рассказала, что ей не удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем, зато своего нынешнего супруга она называет «мужем-папой». По словам знаменитости, с ним она получила то, о чем мечтает каждая женщина.

Поплавская посетила премьеру фильма «ОН+ОНА» в киноцентре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

У актрисы поинтересовались, удается ли ей сохранять отношения с бывшим мужем, на что Поплавская ответила: «Нет, не удалось, но жизнь длинная. Вдруг в итоге мы окажемся хотя бы неплохими знакомыми».

После этого актриса высказалась в адрес второго супруга, который младше на 15 лет.

«То, что касается моего второго брака. То, о чем мечтает каждая женщина, я получила. У меня муж-папа, несмотря на то, что он младше меня. Вроде, для всех кажется, что разница в 15 лет, это очень большая разница. Я вам честно скажу: ни разу за 9 лет брака я не почувствовала, что старше».

Поплавская привела мнение друзей, которые удивляются, как ей удалось выйти замуж таким образом, чтобы муж был не муж-сын, а муж-папа.

«Жизнь семейная бывает всякая. Вопрос того, что вас устраивает. Мне кажется, что когда ваши недостатки и достоинства совпадают, тогда становится очень тепло, хорошо и комфортно вместе», - заключила актриса.