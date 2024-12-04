«Кололи ботокс»: Регина Тодоренко рассказала об уходе за лицом и процедурах

Телеведущая Регина Тодоренко высказалась об уколах красоты. 34-летняя звезда призналась в своем Telegram-канале, что следит за лицом, но пока не прибегала к ботоксу из-за страха.

Знаменитость активно ведет личный микроблог и высказывается на различные темы. Поклонники часто просят артистку раскрыть ее секреты красоты. Регина говорила, что занимается спортом и следит за питанием. Она также посещает косметолога, но пока обходится без уколов красоты, которые популярны среди девушек.

Телеведущая заявила, что боится инъекций для лица. Пока она делает различные процедуры, среди которых освежающий уход и микротоковая терапия.

«Подтягивает лицо, скулы становятся четче, второй подбородок уходит. Глаза тоже открываются шире, будто они увидели, как мои дети сами чистят зубы», – пошутила Регина.

Кроме того, звезде нравится массаж лица. Она считает это не только полезной, но и приятной процедурой. Тодоренко затронула тему уколов красоты.

«Вы уже кололи ботокс или все еще держитесь?» – поинтересовалась она.

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