Миллион операций: что Лариса Долина сотворила со своим лицом

Знаменитая эстрадная певица Лариса Долина множество раз прибегала к пластическим операциям. Как хирургическое вмешательство изменило жизнь звезды, рассказала хирург Виктория Блинова.

Эксперт в беседе с порталом «А теперь внимание!» отметил, что Долина на протяжении длительного времени борется с лишним весом. Сделать стройную фигуру певице удается благодаря врачам. Ее последняя операция – моделирующая липосакция. После нее живот, ноги и руки приходят в идеальное состояние.

Кроме этого, артистка делала smas-подтяжку нижней трети лица и шеи. Особо внимательные поклонники звезды могут сравнить ее фотографии в юности и сейчас, и обнаружить еще и блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз).

«Благодаря лифтингу лба взгляд стал, что называется, распахнутым. Долина скорректировала и форму подбородка, из-за чего форма лица стала более овальной. От природы у Ларисы тяжелая, квадратная форма лица, но пластика все скорректировала», — отметила Виктория Блинова.

По ее словам, знаменитость также не поскупилась на гиалуроновые инъекции в губы. Данное решение пошло ей только на пользу.

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