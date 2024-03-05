Малинин рассказал об испорченной репутации и выразил готовность защищать Родину

Певец Александр Малинин заявил об испорченной репутации и выразил готовность защищать Родину даже с оружием в руках. Артист отрицает, что провинился перед страной.

Комментарии певца приводит сайт mk.ru.

«Мою репутацию, зарабатываемую всю мою жизнь, именно трудом, работая на благо Родины, вдруг взяли и испортили, меня вдруг раз и просто опоганили», - сказал исполнитель и опроверг слова о том, будто является украинским певцом.

По словам Малинина, вокруг него «идет бесконечная ложь». Он рассказал, что после записи альбома украинских народных песен в 2003 году в прессе его стали называть народным артистом Украины, но забыли, что он народный артист России.

Музыкант полагает, что это сделано специально. Говоря о звании народного артиста Украины, он отметил, что «заработал» его 20 лет назад.

Также Малинин прокомментировал обвинения в том, что будучи россиянином, живет в Германии. Певец заявил, что «постоянно проживает в России», но вместе с тем имеет обязанности перед детьми. Они давно учатся в Германии и завершают образование – поэтому Малинин вынужден часто к ним ездить.

«Но живу я в Москве и работаю в России. И я плачу здесь, в России, налоги», - подчеркнул музыкант.

У певца поинтересовались, готов ли он поехать в зону СВО. На это артист заявил, что пока такие планы не обсуждаются.

«Но я еще раз говорю, что готов защищать мою Родину, если это понадобится, с оружием в руках», - отметил Малинин.

Он заявил, что не должен падать на колени и каяться – исполнитель не считает себя виноватым.

Ранее сообщалось, что Малинина назвали трусом после концерта в Саратове.