«Не имеет права»: Павел Прилучный не сможет запретить сыну Тимофею пойти на свадьбу матери

Актер Павел Прилучный не может запретить сыну Тимофею пойти на свадьбу матери. Об этом рассказала адвокат Елена Сенина.

Известно, что музыкант Петр Дранга сделал актрисе Агате Муцениеце предложение. Поклонников интересует, когда состоится свадьба и будет ли звезда приглашать сына на торжество.

Адвокат заявила, что заставить Тимофея общаться Муцениеце не сможет – это личный выбор подростка. Но и отец мальчика не может запретить контакты с матерью.

«Что касается общения сына с мамой, то отец не имеет права препятствовать такому общению. В обратном случае может быть установлен график общения. Но стоит подчеркнуть, что если сын не захочет общаться, то принудить его будет невозможно», - поделилась Сенина в беседе с Woman.ru и добавила, что максимум, что возможно в таком случае, это разговор психологов органов опеки с ребенком.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным. Ведущая назвала Агату и Петра очень красивой парой.