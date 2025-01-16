Не имеет актерского образования: дочь вице-премьера РФ Мантурова сыграла главную роль в фильме «Злой город»

Леонела Мантурова, дочь вице-премьера России Дениса Мантурова, сыграла в новом фильме режиссера Константина Буслова «Злой город». Картина повествует об осаде города Козельска в XIII веке во время монгольского нашествия.

Дочь вице-премьера рассказала о съемках в социальных сетях. Она опубликовала постер фильма, на который попала как главный персонаж. Леонела сыграла девушку по имени Весняна. Для Мантуровой это вторая роль в кино.

В первый раз дочь вице-премьера снималась в фильме «1941. Крылья над Берлином». При этом девушка не имеет профессионального актерского образования, судя по информации из Сети. Она самостоятельно занималась с педагогами по актерскому мастерству.

Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Он был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана.