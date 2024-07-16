«Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга»: Леонид Агутин обратился к себе в день рождения

16 июля заслуженный артист России Леонид Агутин отмечает день рождения — ему исполняется 56 лет. По этому поводу певец опубликовал в личном блоге пост и исполнил один из своих главных хитов.

В честь праздника Леонид Агутин решил обратиться сам к себе в соцсети.

«Лёня, с днем рождения тебя! Не грусти! Мы слишком давно знаем друг друга. Заканчивается все у всех одинаково, поэтому важен сам процесс! Так что счастья, любви, мира, добра, здоровья и удачи тебе и твоим близким от всей души!» — написал Леонид Агутин.

Певец поделился в личном блоге видео, на котором он играет на синтезаторе и исполняет одну из самых известных своих песен — «Босоногий мальчик».

К поздравлениям Леонида Агутина присоединились многие знаменитости. Первым из звездных друзей к артисту обратился композитор Игорь Крутой.

«Поздравляю, Лёнечка!» — написал композитор в комментариях под постом именинника.

Поклонники также поздравили Леонида Агутина и написали много добрых слов.

«Как раз помню того кудрявого, босоного, который взорвал своими ритмами. Но сегодняшний мне еще милее и дороже. С днем рождения, маэстро», «Прекрасный, талантливый, неповторимый! Творите, и будьте здоровы», «Спасибо за музыку, которую мы чувствуем и понимаем, а, значит, все не зря!» — написали пользователи Сети.

Напомним, Леонид Агутин с 2000 года состоит в браке с певицей Анжеликой Варум. У супругов есть 25-летняя дочь Елизавета-Мария.

Ранее мы писали о том, что Анжелика Варум впервые появилась на публике вместе с Леонидом Агутиным после слухов об отъезде из России.