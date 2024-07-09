НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 июля 2024, 17:46
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«Не узнала даже»: исхудавшая Елена Воробей показала себя без фильтров

57-летняя юмористка Елена Воробей показала себя исхудавшей и с морщинами.
«Не узнала даже»: исхудавшая Елена Воробей показала себя без фильтров

© Starface.ru

57-летняя юмористка Елена Воробей показала себя без фильтров и фотошопа, нарвавшись на критику. Поклонники отметили, что у женщины исхудавший вид и глубокие морщины на лице.

Знаменитость всегда радует публику ухоженным лицом и стройной фигурой. Она одна из немногих звезд, кто с годами стал выглядеть только лучше. Звезда часто публикует свои фото в соцсетях, но недавно показала на себя на видео. При этом Елена снялась крупным планом без фильтров и масок, украшающих лицо. Не все оценили такую открытость кумира.

На кадрах Воробей делались впечатлениями от концерта Сергея Пенкина. Она выбрала черно-белую гамму в одежде и примерила очки необычной формы. При этом женщина нанесла минимум макияжа, а, возможно, была без него.

«Не узнала даже»: исхудавшая Елена Воробей показала себя без фильтров

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это вы? Что случилось?», «Если бы не ваша страница, не узнала бы», «У всех усохших звезд на лбу написано «оземпик», «Внешний вид плачевный», «Грустно все, а тут вы еще своим внешним видом пугаете», «А зачем нам это видеть в такой близи?», «Лена так исхудала, не узнала даже», «Вы больше не худейте, не идет это вам совсем», — написали в комментариях.

Юмористка не стала молчать и ответила одному из фанатов, что у нее все нормально, а самочувствие – прекрасное.

Напомним, что в интервью Елена рассказывала, что всю жизнь ведет борьбу с лишним весом. Для этого она давно отказалась от мучного и сладкого, зато пьет много воды и редко ест мясо. Также, в погоне за красотой звезда обращалась за помощью к пластическим хирургам. Елена делала ринопластику и, по сообщениям СМИ, меняла форму груди.

Ранее мы писали о том, что Елена Воробей в детстве была недовольна своей внешностью и ростом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Елена Воробей
внешность
критика
морщины