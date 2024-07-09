«Не узнала даже»: исхудавшая Елена Воробей показала себя без фильтров

57-летняя юмористка Елена Воробей показала себя без фильтров и фотошопа, нарвавшись на критику. Поклонники отметили, что у женщины исхудавший вид и глубокие морщины на лице.

Знаменитость всегда радует публику ухоженным лицом и стройной фигурой. Она одна из немногих звезд, кто с годами стал выглядеть только лучше. Звезда часто публикует свои фото в соцсетях, но недавно показала на себя на видео. При этом Елена снялась крупным планом без фильтров и масок, украшающих лицо. Не все оценили такую открытость кумира.

На кадрах Воробей делались впечатлениями от концерта Сергея Пенкина. Она выбрала черно-белую гамму в одежде и примерила очки необычной формы. При этом женщина нанесла минимум макияжа, а, возможно, была без него.