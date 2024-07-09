«Не узнала даже»: исхудавшая Елена Воробей показала себя без фильтров
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57-летняя юмористка Елена Воробей показала себя без фильтров и фотошопа, нарвавшись на критику. Поклонники отметили, что у женщины исхудавший вид и глубокие морщины на лице.
Знаменитость всегда радует публику ухоженным лицом и стройной фигурой. Она одна из немногих звезд, кто с годами стал выглядеть только лучше. Звезда часто публикует свои фото в соцсетях, но недавно показала на себя на видео. При этом Елена снялась крупным планом без фильтров и масок, украшающих лицо. Не все оценили такую открытость кумира.
На кадрах Воробей делались впечатлениями от концерта Сергея Пенкина. Она выбрала черно-белую гамму в одежде и примерила очки необычной формы. При этом женщина нанесла минимум макияжа, а, возможно, была без него.
«Это вы? Что случилось?», «Если бы не ваша страница, не узнала бы», «У всех усохших звезд на лбу написано «оземпик», «Внешний вид плачевный», «Грустно все, а тут вы еще своим внешним видом пугаете», «А зачем нам это видеть в такой близи?», «Лена так исхудала, не узнала даже», «Вы больше не худейте, не идет это вам совсем», — написали в комментариях.
Юмористка не стала молчать и ответила одному из фанатов, что у нее все нормально, а самочувствие – прекрасное.
Напомним, что в интервью Елена рассказывала, что всю жизнь ведет борьбу с лишним весом. Для этого она давно отказалась от мучного и сладкого, зато пьет много воды и редко ест мясо. Также, в погоне за красотой звезда обращалась за помощью к пластическим хирургам. Елена делала ринопластику и, по сообщениям СМИ, меняла форму груди.
Ранее мы писали о том, что Елена Воробей в детстве была недовольна своей внешностью и ростом.