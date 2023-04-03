«Не говорил никогда»: Лайма Вайкуле рассказала, чем Валерий Леонтьев занимается в США

Певица Лайма Вайкуле в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» рассказала о том, чем сейчас занимается Валерий Леонтьев, который живет в США. По словам артистки, звезда занят собой.

«Валера просто в Америке, занят собой. Вы хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда. У него ничего не изменилось — он не предал себя. Он так же продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда ни про кого», — подчеркнула Вайкуле.

Артистка выразила солидарность со словами Ксении Собчак, что у Леонтьева самой мудрой позицией стало хранение молчания.

Отмечается, что один из близких друзей знаменитого певца разоткровенничался и рассказал, что Валерий Леонтьев за последний год в США пережил две операции.

Приятель добавил, что певец почти никуда не выходит из своей виллы. По сообщениям СМИ, исполнитель песни «Казанова» проживает в Майами. В его собственности числится двухэтажная вилла стоимостью порядка пяти миллионов долларов.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина рассказала о препарате для похудения. Поклонники отмечают стройность певицы. Некоторые сомневаются, что знаменитость смогла получить такую фигуру только благодаря спорту.

«Неужели вы ни разу не принимали «Оземпик», Полина? Не спортом же единым!» – написал знаменитости один из ее фолловеров.

Певица ответила на вопрос поклонника.