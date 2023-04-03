«Волшебная таблетка»: Полина Гагарина рассказала о препарате для похудения

Российская певица Полина Гагарина находится в превосходной форме. И на сцене, и в жюри шоу «Голос» 36-летняя исполнительница выглядит, будто кукла.

Стройность певицы вызывает восхищение у её поклонников. Но есть и такие, которые готовы усомниться в том, что их кумир сохраняет свою фигуру исключительно благодаря спорту.

Известно, что сама Гагарина не раз говорила, что выступает против суровых диет, а потому подобного рода сомнения вполне резонны.

«Неужели вы не разу не принимали «Оземпик», Полина? Не спортом же единым!» – написал знаменитости один из её фолловеров.

Скрывать, что вопрос искусственной поддержки фигуры её беспокоит, певица не стала, однако все подозрения в приёме специальных препаратов опровергла.

«Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Не перестану говорить о том, как это опасно! Я очень осторожный человек. Все, что касается вмешательств (хирургических тоже), меня очень страшит», — призналась Гагарина.