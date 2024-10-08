«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь»: Захарова высказалась о сотрудничестве с певцом SHAMAN

Мария Захарова прокомментировала возможное сотрудничество с певцом Ярославом Дроновым, который выступает под псевдонимом SHAMAN. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России дала интервью главному редактору «Абзац.Медиа» Елене Оя в рамках проекта «Так сказать».

Ранее Захарова не раз сотрудничала с известными артистами – Люсей Чеботиной, Валерией, Зарой, Катей Лель. Среди них была певица Любовь Успенская, которая исполняет композиции на стихи дипломата. В ее репертуаре есть песни: «Я слишком тебя любила», «Мольба», «Сила моя со мной».

На вопрос о сотрудничестве с Дроновым Захарова ответила так.

«Я никогда не говорю «гоп», пока мы не перепрыгнем. На этом я ничего больше не скажу», – поделилась официальный представитель МИД РФ.

Она пояснила, что в ее жизни были ситуации, когда и у одного есть желание, и у другого, есть даже текст и материал, но на каком-то моменте все обрывается.

«Поэтому я никогда не говорю, пока не услышу материал. Вот если я услышу и всё сложится, тогда я смогу что-либо подтвердить или опровергнуть», – цитирует Захарову «Абзац».

Напомним, что Мария Захарова с августа 2015 года возглавляет департамент информации и печати внешнеполитического ведомства нашей страны.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как сблизилась с представителем МИД РФ Марией Захаровой.