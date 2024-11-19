«Не готов идти работать опять дворником»: как живет в Испании осудивший СВО актер из «Сватов» Феклистов

Актер Александр Феклистов рассказал о своей жизни в Испании. После начала СВО он решил прекратить сниматься в России и теперь возвращаться не собирается. Он признался, что в РФ его ждет только работа дворником.

Звезда «Сватов» с теплом вспоминает время, когда снимался в одном сериале с российскими коллегами. Сейчас же он живет за границей и не может вернуться к профессии. Режиссеры после его громких заявлений не хотят его видеть в своих проектах.

«Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», - цитирует слова Александра StarHit.

Из-за отсутствия работы по профессии Феклистов теперь наслаждается испанской кухней, пишет, читает и смотрит фильмы. По его признанию, ему не скучно так жить. Он рад находиться у моря, поэтому не расстраивается из-за отказа режиссеров.

Ранее Юрий Назаров назвал иудой актера из «Сватов» Александра Феклистова.