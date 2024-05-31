«Не фейстюн»: Ксения Собчак похвасталась изменениями во внешности

Телеведущая Ксения Собчак после посещения Каннского фестиваля отправилась в Турцию, но решила показать своим подписчикам не достопримечательности этой страны, а свою постройневшую фигуру. Блондинка сняла видеоролик, на котором похвасталась результатами похудения.

На опубликованных кадрах Ксения предстала в облегающей юбке макси и пиджаке корсетного типа, подчеркивающем талию. Комплект одежды журналистка подобрала в коричневом оттенке.

«Ну чисто чтоб поняли, что не фейстюн, а реально похудела. Следующая остановка на моем пути — Стамбул», — написала Собчак в своем блоге.

Подписчики Ксении оценили преображение, но предположили, что она стала очередной жертвой медицинского препарата, с помощью которого худеют многие звезды.

«А на чем худели-то?», - поинтересовались комментаторы.

Некоторые также отметили, что Собчак «ударилась в демонстрацию себя».

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Ксения Собчак проходит гормональную терапию, чтобы забеременеть. По ее мнению, именно это и стало причиной появления у журналистки лишнего веса.