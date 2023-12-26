Названа возможная причина появления лишнего веса у Ксении Собчак

Психолог Вероника Степанова заявила, что телеведущая Ксения Собчак проходит гормональную терапию, чтобы забеременеть. По ее мнению, именно это и стало причиной появления у журналистки лишнего веса.

Недавно экс-звезда «Дома-2» призналась, что сама в последнее время стала замечать изменения в своей фигуре, о которых ей давно твердили фанаты. Ксения делилась, что поправилась из-за проблем со здоровьем, но озвучивать диагноз не стала, лишь упомянула, что решает этот вопрос. После этого некоторые поклонники стали говорить о том, что Собчак может проходить курс гормональной терапии, и с ними, как оказалось, согласна психолог Вероника Степанова. Эксперт уже давно следит за журналисткой и не сомневается – она говорится к беременности.

Вот только Степанова отметила, что нынешний образ жизни Ксении не подходит для того, чтобы рожать второго ребенка. Она посоветовала телеведущей задуматься о паузе в карьере.

«Так как для удачного зачатия и последующего вынашивания необходимы детская беззаботность и отдых. А стрессовый график трудоголика Собчак не предусматривает репродуктивного здоровья», - цитирует слова психолога Kp.ru.

Ранее режиссер Сарик Андреасян отказался от интервью с Собчак после ее участия в вечернике блогера Насти Ивлеевой.