«Не ешь, не спишь»: Руслан Белый* пожаловался на невыносимую жизнь за границей

Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на жизнь за границей после рождения дочери, об этом сообщает StarHit.

Комик еще в апреле 2023 года уехал жить за границу вместе с беременной супругой. Вскоре пара прописалась в Испании, где и родилась их дочь. Однако жизнь с грудным ребенком Белый* не может назвать легкой. Он признается, что практически не спит и не ест.

«Жизнь стала хуже — ты не ешь, не спишь, не гуляешь. Конечно, это все тяжело. Ты испытываешь счастье, но оно такое короткое, потому что ребенок обосрался, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради ребенка», — рассказал комик.

Руслан Белый* раскрыл имя, которое дали девочке — Роберта. По признанию юмориста, он давно мечтал именно о дочери. В ближайшее время комик собирается работать над получением гражданства Испании.

«Год поживем и попробуем получить испанский паспорт», — отметил Белый*.

Ранее мы писали о том, что Налоговая служба ликвидирует агробизнес с кроликами юмориста Руслана Белого*. За пять лет работы компания принесла знаменитости прибыль лишь раз — в 2019 году он заработал 7,5 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом на территории России.