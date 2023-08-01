«Не экспериментирую»: Мария Порошина рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту

Известная актриса театра и кино Мария Порошина призналась, что ради сохранения стройной фигуры и красоты обращается к диетологам и косметологам. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Так, звезда «Бригады» каждые три месяца посещает кабинет косметолога. Кроме того, она ежедневно пользуется самодельными кремами и тониками для лица и иногда применяет ампульный уход.

«Очень люблю сама делать кремы, смешивая разные составы. Например, в гель с гиалуронкой или с коллагеном добавляю жирный питательный крем», – пояснила актриса.

Также 49-летняя Порошина придерживается диеты, которую ей составляют профессионалы, и регулярно сдает анализ крови, чтобы понять, чего не хватает организму.

«Мало увидеть в крови, предположим, низкий уровень железа. Важно понять, почему это происходит. Нюансов масса! Поэтому со своим здоровьем не экспериментирую», – подчеркнула артистка.

Она добавила, что активно занимается спортом и особое внимание уделяет укреплению мышц спины. По словам знаменитости, сгорбленный позвоночник «всегда выдает возраст».

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