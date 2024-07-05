«Не его роль»: звезда «Кармелиты» высказалась об игре Ивана Янковского в «Слове пацана»

Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина высказалась об игре Ивана Янковского в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ее слова приводит NEWS.ru.

По мнению актрисы, Янковский достойно сыграл Адидаса, несмотря на то, что это «не его роль». Она также сравнила актера с Вячеславом Тихоновым, которому «со своим интеллигентным нутром и внешним видом» удалось сыграть бывшего заключенного.

«Иван Янковский — достойное продолжение династии. Притом, что, казалось бы, Адидас — не его роль. Так же Вячеслав Тихонов в свое время в фильме «Дело было в Пенькове» — со своим интеллигентным нутром и внешним видом — смог сыграть человека, который вернулся из тюрьмы. Если артист хороший, то он может все», — заявила Зимина.

Артистка подчеркнула, что ей нравятся работы Бориса Хлебникова, а также Жоры Крыжовникова. Зимина назвала «Слово пацана» лучшим сериалом за последние 10 лет, поскольку в нем чувствуется талантливая атмосфера.

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