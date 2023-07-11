«Не его музыка»: родной сын Газманова рассказал об отношениях со сводным братом Филиппом

Родной сын Олега Газманова рассказал об отношениях со сводным братом Филиппом. Напомним, что у певца есть старший сын Родион, который родился от первой жены. После мужчина связал себя узами брака с Мариной Муравьевой, у которой был наследник. Звезда решил усыновить мальчика, а в семь лет он тоже стал Газмановым.

Родион в беседе с изданием dni.ru поделился подробностями взаимоотношений с братом. Если он сам поет и выступает с гастролями, то Филипп никогда не собирался становиться артистом, хоть и выступал в группе «Непоседы». Из-за эффектной внешности брату пророчили успешную карьеру модели, но после нескольких съемок он забросил это дело.

После учебы в Великобритании красавец стал бизнесменом. Родион считает, что его брат делает все правильно. У него успешная логистическая компания, которая развивается в России и за пределами страны.

«Он молодчина! У него есть мозги и бизнес-жилка!» – говорит Родион.

Ранее у старшего наследника Газманова тоже было подобное увлечение. Он работал финансовым аналитиком в крупной торговой сети, занимался недвижимостью, продвигал стимулятор роста растений. Это приносило хороший доход, но удовольствия от этого парень не получал.

Родион признался, что молодой человек бывал на его концертах.

«Это, впрочем, не его музыка, и я не настаиваю», – высказался старший брат.

Но больше всего молодым людям нравится вместе кататься на вейкбордах (плоская доска с креплениями для плавания по воде – Прим. ред.).

Ранее мы писали о том, как Олег Газманов пристыдил Успенскую за чрезмерную опеку над взрослой дочерью.