«Не думаю, что станет популярной»: Никас Сафронов о матрешке с шипами, из-за которой предложили закрыть музей

Художник Никас Сафронов высказался по поводу матрешки с металлическими шипами внутри, из-за которой в Санкт-Петербурге предложили закрыть музей. Он считает, что арт-объект не станет популярным.

Комментарий Сафронова приводит издание «Абзац».

«Не думаю, конечно, что матрёшка с металлическими шипами внутри станет популярной. О ней мало кто знал и до этого момента», - заявил заслуженный художник России.

Сафронов уверен, что из-за запрета внимание на экспонатах может заостриться и это обеспечит дополнительную рекламу. Он считает: закрыть музей – самое легкое, следует показать другое видение арт-объекта

«Нельзя всё запрещать, так как искусство может уйти «в подполье»… Считаю, что нужно пропагандировать в хорошем смысле работы истинного искусства, чтобы на подобные композиции люди даже не обращали внимания», - размышляет Сафронов.

Он не удивлен, что матрешка возмутила некоторых людей, но объект, скорее всего, для этого и создавался, говорит Сафронов, - «чтобы вызвать скандал, заставить говорить об авторе».

Ранее Сафронов рассказывал о пенсии в 20 тыс. рублей.