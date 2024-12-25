Тело экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию: названа дата прощания

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, наконец, доставили в Латвию. Теперь близкие экс-мужа Анны Седоковой активно готовятся к прощанию, которое состоится 27 декабря.

О том, что спортсмена транспортировали, сообщила его сестра в социальных сетях. Она также назвала, где именно пройдет траурная церемония.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории», - написала сестра Тиммы.

Пока неизвестно, прилетит ли в Латвию бывшая жена баскетболиста Анна Седокова. Пока она находится под присмотром врачей из-за нервного срыва. В Сети предполагают, что артистка предпочтет не посещать прощание, так как там ей будут не рады. Напомним, что отец Тиммы обвинил певицу в том, что его сын покончил с собой именно из-за нее.

Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве в ночь с 16 на 17 декабря. Незадолго до этого спортсмен официально развелся с Анной Седоковой.

Ранее старый клип Анны Седоковой назвали пророческим после смерти Яниса Тиммы.