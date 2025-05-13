«Не думали, что оппонент прибегнет к такому»: Алексей Чадов обвинил бывшего друга в подделке документов

Актер Алексей Чадов заявил, что его бывший друг подделал документы и предоставил их в Фонд кино. Он признался: такого не ожидал.

Чадов рассказал о случившемся Telegram-каналу SHOT.

«Мы точно не ожидали, не думали, не ожидали, что наш оппонент прибегнет к такому. Мы обнаружили подделку документов и моей подписи, предоставленных в Фонд кино. Подтвержденные акты, якобы выплаченные мне деньги за услуги сценариста. Ни денег, ни договоров я никогда не видел», - поделился актер.

Он напомнил, что был продюсером, сценаристом и автором идеи проекта, жил им. Сейчас Чадов судится с продюсером Боевым – по словам актера, гонорар за фильм «За Палыча!» он не получал.

13 мая состоялось очередное заседание, на котором Боев представил поддельные документы. Следующее заседание состоится в июле.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Чадов стал отцом во второй раз.