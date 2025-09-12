«Не думала, что оставит их детей без жилья»: жена актера Владимира Селиванова планирует судиться с бывшим мужем

Супруга актера Владимира Селиванова намерена судиться с бывшим мужем, от которого у нее двое детей.

Выяснилось, что Сергей втайне от нее продал ее квартиру, но сама Александра не получила от сделки ни копейки. Более того, мужчина уклоняется от оплаты алиментов, сообщает StarHit.

Проданное жилье было записано на маму Сергея. Однако платежи по ипотеке вносила именно Александра. Теперь блогер намерена судиться с экс-супругом и уже обратилась к адвокату Кате Гордон. Она хочет добиться от него положенных алиментов.

«Сергей Калмыков лишил Александру ее единственной квартиры в Видном. Это жилье, которое Саша в свое время брала в ипотеку (и впоследствии сама погасила ее), было переоформлено на маму Сергея. Александра просто не думала, что бывший муж оставит их общих детей без жилья», — рассказал изданию источник.

Сообщается, что судебные разбирательства находятся на стадии подготовки. Звезда «Реальных пацанов» при этом полностью поддерживает жену.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Селиванов потратил на отпуск более миллиона рублей.