Актер Владимир Селиванов потратил на отпуск более миллиона рублей

Актер Владимир Селиванов потратил на отпуск на берегу Эгейского моря более миллиона рублей. Артист две недели провел с избранницей Александрой Калмыковой.

О стоимости отпуска сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его информации, пара отдыхала в видовом отеле в гостинице, состоящей из 20 номеров. Отель расположен близко к пляжу, в нем находится элитный панорамный ресторан, который возвышается на 200 метров над уровнем моря. Для постояльцев предусмотрен частный фуникулер.

По данным Telegram-канала, в этом заведении Селиванов праздновал день рождения с возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Александра преподнесла актеру на юбилей подарок мечты. Девушка подарила монитор, стоимостью более 130 тыс. рублей. Она выбрала самый большой из существующих на рынке.