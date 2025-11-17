«Не думала, что буду плакать 365 дней в году»: вдова Владимира Левкина вспомнила о последних сообщениях мужа

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина вспомнила последние сообщения, которые муж отправлял ей из клиники. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» Марина Левкина рассказала, как незадолго до смерти певец сожалел о госпитализации и хотел домой.

Спустя год после трагедии вдова Владимира Левкина призналась, что так и не смогла смириться с утратой и каждый день плачет. Однако, несмотря на боль в душе, Марина Левкина смогла взять себя в руки и постепенно вернуться к жизни.

«Никогда не думала, что буду плакать 365 дней в году. Думала, что пройдет неделя, девять дней, месяц, полгода… Но не было ни одного дня, чтобы я не плакала. Да, я научилась жить по-новому, не могу сказать, что ушла в уныние, потому что это грех. Я хожу на концерты, спектакли, саму себя пытаюсь вернуть в реальность. И мне повезло с дочкой — она берет меня за руки и спасает», — поделилась женщина.

Всего за неделю до смерти артиста вся семья неожиданно собралась дома, что случалось не так часто. По словам вдовы, Владимир Левкин не жаловался на самочувствие и отказывался от госпитализации, но она настояла из-за «плохого предчувствия».

«Мы провели все время втроем, покупали вкусняшки, пили гранатовый сок. Сейчас, когда вижу гранатовый сок, то он для меня остался напитком любви и счастливой жизни. Не сказать, что Володя умирал — это ведь я уговорила вызвать скорую и поехать, чтобы ему оказали помощь», — рассказала Марина Левкина.

Уже из клиники музыкант выходил на связь с женой в мессенджере и отправлял ей фото в кислородной маске. Владимир Левкин был недоволен тем, что приехал в больницу, и писал супруге: «Не понимаю, зачем поехал, лучше бы дома остался». На следующий день певец уже был слаб, но присылал Марине сообщения. Но тогда женщину не пустили к мужу, заверив, что у него нет серьезных проблем. Позднее выяснилось, что артист оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, бывший солист «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы.

Ранее вдова Владимира Левкина рассказала, что потерянное обручальное кольцо супруга вернулось после его смерти: «Хранится у меня на самом видном месте».