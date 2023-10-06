«Не думал, что вступлю в отношения»: Киркоров раскрыл подробности тайного романа

Филипп Киркоров рассказал об отношениях, которые он скрывал от публики год. Певец поделился откровением в подкасте «You Wanna Scandal Now?».

Зимой 2022 года артист познакомился с девушкой, которая изменила его взгляды на жизнь. По словам Киркорова, у него открылось второе дыхание. Ради избранницы певец вновь стал молодым, перенеся множество пластических операций. Перемены коснулись и его творчества. Исполнитель хита «Зайка моя» не скрывает своего счастья, вдохновляющего его на новые композиции.

Филипп признался: он не думал, что после развода с Аллой Пугачевой, сможет вновь полюбить. «Я никогда не думал, что вступлю в отношения после 10-летнего брака. Мне казалось, это не про меня», — цитирует StarHit высказывание артиста из подкаста.

Киркоров держит в секрете имя избранницы. При этом он уточнил, что состоит в отношениях уже год. По словам Филиппа, для него это — «космический срок». Известно, что за минувшее время пара успела съездить на отдых и съехаться. Теперь возлюбленная певца проживает в его доме на берегу реки.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров за неделю до свадьбы с Аллой Пугачевой собирался жениться на Любови Успенской. Подробности смотрите в этой статье.