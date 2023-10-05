Филипп Киркоров за неделю до свадьбы с Пугачевой собирался жениться на Успенской

Певица Любовь Успенская дала откровенное интервью, в котором рассказал о непростых отношениях с коллегой Филиппом Киркоровым. В разные периоды они были то друзьями, то врагами. Однако, как выяснилось, они могли стать и супругами, если бы звезда шансона все-таки приняла предложение артиста.

Сейчас Успенская с Киркоровым не общаются и отзываются крайне негативно друг о друге. Но когда вокалистка еще жила в США, Филипп приехал к ней и попросил стать его женой. При этом сама Любовь Залмановна была в тот момент замужем и с ребенком на руках.

«Он мне делал предложение в Америке. А мне было просто смешно. Потом через неделю он женился на Алле Пугачевой», - призналась певица.

Впрочем, брак с Примадонной для Киркорова не стал удачным, ведь она после ушла от него к другому. Да и Успенская в итоге разошлась с мужем. Однако она не жалеет, что отказала коллеге, так как сейчас она наблюдает за его поведением и убеждена, что он женоненавистник. Артистка вспомнила, как он ударил даму, а после откупился деньгами и разыграл, как выразилась исполнительница, шоу, чтобы выставить себя жертвой.

Ранее Любовь Успенская призналась, что никогда не простит Филиппа Киркорова и заявила, что он является «чистым фейком».