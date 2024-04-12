«Не думал, что он это выставит»: друг Либерж Кпадону ответил на возмущения из-за снимка в катафалке

Друг Либерж Кпадону отреагировал на скандал, который начался после смерти звезды «Дома-2». Участники проекта, среди которых был Джозеф Мунголле, делали фотографии на фоне гроба, а некоторые даже улыбались. Слишком «радостное» поведение звезд возмутило публику.

Люди были в еще большем шоке, когда увидели снимок Дмитрия Дмитренко, который поднял телефон в неподходящий момент.

«Не заходила весь день, чтобы не ляпнуть ничего, но после этого селфи не могу. Селфи в катафалке — это сильно. Но Джозефу респект, видно, что ему тошно от этих папарацци», – написала экс-участница проекта Ирина Пингвинова.

Пользователи Сети поддержали ее и отметили, что делать фото, когда прямо под носом находится гроб – странно. Они усомнились в умственных способностях друзей Либерж и заподозрили, что кто-то приехал на прощание ради пиара.

Друг Кпадону Джозеф Мунголле, который был на одном из снимков, ответил людям в соцсетях.

«Дима попросил меня сфоткаться возле гроба Либерж. Честно, я чуть-чуть растерялся. Думаю, ну ладно, он хочет, пусть фоткается… Я не думал, что он это выставит. Пускай. Неважно, какие у каждого были побуждения, в любом случае, они старались, помогли. Молодцы, ребята», — цитирует его StarHit.

Звезды проекта не только оставляют соболезнования, но и рассуждают о причинах смерти Либерж. Некоторые говорят, что у девушки имелись проблемы с алкоголем. Об этом же рассказала соседка знаменитости.