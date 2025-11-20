«Не думал, что это вообще возможно»: зачем актер Колганов мог распространять фото ребенка без одежды

Режиссер Владимир Шевельков рассказал, зачем актер Владимир Колганов мог снимать запрещенное фото с несовершеннолетним. По его мнению, в планы звезды «Улиц разбитых фонарей» могло не входить распространение снимка. Однако в любом случае кинематографист считает ситуацию ужасной.

В беседе с сайтом «Абзац» Шевельков признался, что был шокирован новостью о Колганове. Он заявил, что даже не подозревал, что актер способен на подобное.

«Мне он ничего подобного не показывал. Мне это все неведомо. Никогда в жизни не думал, что он способен на такое. Абсолютно нормальный человек», - заявил режиссер.

Владимир отметил, что не видит смысла зарабатывать на запрещенном контенте. По словам кинематографиста, Колганов и его сообщник могли сделать фото для себя.

«Я не думаю, что люди с подобным образованием будут в эту сторону смотреть. Какая-то ересь. Может, они это с ним (соучастником – прим. «Страсти») для себя снимали? Возможно, там все еще хуже», - поделился Шевельков.

