Играл тирана и воспитывает двоих детей: что известно об актере Колганове, задержанном из-за фото с голым ребенком

Актер Владимир Колганов, задержанный по подозрению в распространении запрещенных материалов с участием ребенка, является отцом двоих детей. Он воспитывает дочь и сына. О том, что еще известно об обвиняемом, выяснил сайт «Страсти».

По информации Telegram-канала SHOT, Колганов мог снимать и выкладывать фото, на котором был запечатлен несовершеннолетний без одежды. Снимок был в Интернете вплоть до задержания актера. При этом официальных комментариев от представителей Владимира пока не поступало.

До этого артист не был запечен в проблемах с законом. В Сети о нем не так много информации, так как он предпочитает скрывать личную жизнь. Известно, что у Владимира есть жена и двое детей. В кино он попал еще во время учебы. Одна из первых ролей у Колганова была в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2003 году его пригласили в многосерийную ленту «Идиот», в которой также снимались Евгений Миронов, Владимир Машков, Инна Чурикова и Михаил Боярский.

В последующие годы Владимир в основном снимался в сериалах, в его послужном списке несколько проектов телеканала «Домашний». Колганову доставались положительные персонажи, но в 2023 году ему дали роль домашнего тирана в картине «Дитя раздора». В ней он играл вместе с Виолеттой Давыдовской. А в 2025 году актер появился в драмах «Сердце выбрало тебя» и «Шестое чувство». На 2026 год у него запланировано еще две ленты, но теперь неизвестно, выйдут ли они.

