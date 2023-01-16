Не Дубай и не Мальдивы: где отдыхает 35-летняя Настасья Самбурская

Первые недели 2023 года многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили провести в теплых краях. Сейчас все социальные сети заполнены фотографиями артистов в купальниках, которые отдыхают в основном на Мальдивах или в Дубае. Настасья Самбурская тоже проводила новогодние каникулы на море, однако после возвращения в Россию решила продолжить отпуск, но уже иначе.

На днях звезда «Универа. Новая общага» отправилась на курорты Ставропольского края. А именно на Кавказские минеральные воды в город Ессентуки. Там она остановилась в санатории, чтобы поправить здоровье. Уже третьи сутки актриса ходит на различные процедуры и наслаждается по-настоящему взрослым отдыхом.

Сегодня Настасье провели орошение для профилактики респираторных заболеваний, а после этого артистка отправилась на экзомассаж. По словам Самбурской, его назначают при зажимах в теле. И если они сильные, то процедура достаточно болезненная.

Ранее стало известно о том, что в университетские годы Настасья Самбурская подверглась сексуальным домогательствам со стороны Константина Райкина. По словам источника, актриса сильно ударила мужчину, из-за чего позднее отчислилась с первого курса МХАТа и поступила в ГИТИС.