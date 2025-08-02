«Не дружит с головой»: Сергей Соседов ответил на оскорбления Макаревича* в адрес Пахмутовой

Сергей Соседов заявил, что оскорбивший Пахмутову Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) не дружит с головой. Об этом сообщает mk.ru.

Несколько недель назад Андрей Макаревич* заявил, что композитор Александра Пахмутова в последние годы не написала ни одной нормальной песни. Якобы, артисты проявляют к ней уважение только из-за тех хитов, которые звучали еще в СССР.

На это ответил музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что статусы и заслуги Пахмутовой и Макаревича* несравнимы.

«Макаревич* просто не дружит с головой. Он думал, что он — „Ах!“, а оказалось, что он — „Эх!“. Макаревич* с Пахмутовой — люди совершенно разных статусов. Она — грандиозная махина, космос, а его статус значительно скромнее. Скажите, а что он написал в последнее время? Так, все — туфта… Все лучшие песни его давно позади!» — заявил он.

Соседов посоветовал музыканту не открывать рот на композитора, потому что ей он может «только восхищаться».

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*Признан иноагентом на территории РФ.