Не дреды и не короткие волосы: певец SHAMAN показал радикальную смену имиджа

Певец SHAMAN радикально сменил имидж. На одном из последних концертов он предстал перед поклонниками с длинными светлыми волосами. Об этом сообщает Kp.ru.

Исполнитель хита «Я русский» нередко экспериментирует с внешним видом. Когда он только начал пробиваться к славе, зрители видели его с дредами. Но спустя время он удивил фанатов, решив состричь их. С тех пор он выступал с короткими волосами цвета платинового блонда. Однако недавно вокалист шокировал неожиданными изменениями.

В праздничные мартовские дни SHAMAN дал несколько концертов для женской половины своей аудитории. Их он начинал с выхода на сцену с длинными волосами. Когда кадры только появились в Сети, многие пользователи решили, что певец нарастил пряди. Однако, как выяснилось, он лишь надел парик.

Сам артист отметил на своем шоу, что пошел на перемены ради своих фанаток. Также он подчеркнул, что к длинным волосам пока переходить не собирается, и в реальной жизни к локонам не готов.

«Любимые мои женщины, чего не сделаешь ради вас! Пришлось за несколько дней до концерта совершить невозможное и удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут!» - пошутил исполнитель.

Ранее SHAMAN заявил, что женщины являются прочной опорой всех мужчин в России.