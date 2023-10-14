Не дожил до юбилея 5 месяцев: вдова Юдашкина обратилась к мужу в день его рождения

Великому кутюрье Валентину Юдашкину исполнилось бы сегодня, 14 октября, 60 лет. Однако модельер не дожил до юбилея и скончался в результате болезни. Вдова Марина первой обратилась к покойному супругу и поздравила его с днем рождения, пишет Teleprogramma.pro.

Кутюрье ушел из жизни в мае текущего года. Он не дожил до своего 60-летнего юбилея пять месяцев. Сегодня, в день рождения Юдашкина, к нему обратилась вдова. Марина первая поздравила покойного супруга с праздничной датой. Она оставила послание в одной из социальных сетей. Вдова призналась в любви Юдашкину и напомнила всем о памятном дне.

Модельер скончался весной 2023 года из-за болезни. Долгое время Валентин боролся с раком, переживая периоды ремиссии и обострений. В мае его состояние очень сильно ухудшилось — было принято решение поместить знаменитость в онкологический центр. Медики боролись за жизнь звездного пациента, но их старания оказались тщетны.

Ранее стало известно, что вдова Валентина Юдашкина вернулась к светской жизни. Марина проводит показы одежды в ОАЭ, куда перебралась после смерти мужа.