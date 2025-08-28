«Не допускает, чтобы балет пошел не в ту сторону»: бывший директор Киркорова рассказал о сложностях работы с ним

Бывший директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник рассказал о сложностях работы с ним. По словам продюсера, артист может накричать матом или уволить.

Подробности узнало издание «Абзац».

Киркоров замечает, если человек работает без должного старания, и может накричать и даже уволить, поделился его бывший директор. Дзюник подчеркивает требовательность артиста и не только к команде, но и к самому себе.

«Если человек работает спустя рукава, Филипп может сурово отреагировать. Матом накричать – это полбеды. Бывает и похуже. Конечно, он может кого-то уволить. Филипп не допускает, чтобы балет случайно пошел не в ту сторону… Работать с ним очень непросто», - сказал продюсер и отметил, что с близкими певец мягкий и отзывчивый.

Ранее на конкурсе «Новая волна» Киркоров выступил в пиджаке с биркой. На видео попал момент, как артист несколько раз поправляет застегнутый пиджак. При этом со стороны подкладки в кадр попали бирки, которые встречаются на новых вещах. Артист увидел это и поправил наряд. Стилист певца Максим Ануфриенко «огреб» от Киркорова за эту ошибку.