Актер Никита Кологривый сообщил о расставании с супругой, об этом пишет HELLO!.

Звезда фильмов «Полет», «Балканский рубеж» и «Девятаев» Никита Кологривый еще во время учебы в ГИТИСе познакомился с начинающей актрисой Александриной Питиримовой. В 2020 году возлюбленные поженились, а через год у них родилась дочь Есения.

Однако семейная жизнь быстро прекратилась. По словам Кологривого, сохранить отношения с супругой ему помешал напряженный график работы.

«Так сложилось, что мы уже какое-то время не живем вместе, хоть и не разведены. Но жизнь непредсказуема. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине. Это большая, колоссальная работа — быть отцом, мужем, товарищем, учителем, я к этому стремлюсь», — рассказал он.

При этом с дочерью артист тоже практически не видится. Спасает только общение через интернет.

«Мы постоянно созваниваемся. Буквально сейчас, перед интервью, общались с ней по видеосвязи», — признался актер.

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