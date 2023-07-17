«Не должны были целоваться»: поступок одинокой Бузовой едва не разрушил брак известного мужчины

Женатый юморист Денис Дорохов рассказал о поцелуе в губы с 37-летней певицей Ольгой Бузовой. Комик поделился откровением в эфире «Шоу Воли».

В 2022 году в рамках сцены юмористической передачи между Ольгой и Денисом произошел страстный поцелуй. Тогда Бузова открыто флиртовала с коллегой и заманивала его к себе деньгами. Дорохов не растерялся и дважды поцеловал артистку в губы. В новом интервью юморист заявил, что не должен был так поступать.

«Мы репетировали и не должны были целоваться. Оля сама подставилась. Она должна была просто приблизиться ко мне», — цитирует StarHit высказывание Дорохова.

Напомним, что Денис уже долгое время состоит в браке. Выяснилось, что «глобальных разборок» у комика с супругой не было. Правда, за свой поступок ему пришлось оплатить отдых с семейством в том месте, о котором давно мечтала его избранница.

Сама Ольга никак не комментировала ситуацию, произошедшую в конце 2022 года.

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