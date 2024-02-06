«Не должно влиять на судьбу фильма»: Шахназаров высказался об отмене «Летучего корабля» из-за покинувшего РФ Бурковского

Режиссер Карен Шахназаров опроверг то, что фильм «Летучий корабль» могут отметить из-за актера Андрея Бурковского. Разговоры о том, что сказка может быть снята с показа, появились из-за отъезда звезды «Медиатора» из России.

Приключенческая музыкальная семейная кинолента совсем скоро выйдет на больших экранах. Зрителям начнут показывать ее в кинотеатрах уже с 7 марта. Однако, по мнению некоторых людей, на картину могут быть наложены санкции из-за Бурковского, перебравшегося в США после февраля 2022 года. Правда, команда проекта подобного не боится.

На пресс-конференции в ТАСС режиссер Алексей Учитель подчеркнул, что съемки были закончены уже довольно давно. Тогда еще даже никто не знал, что будет происходить в мире. По его мнению, политика не должна затрагивать кино, и с ним согласен Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что команда фильма проделала большую работу, были затрачены огромные средства, и зрители должны увидеть результат.

«То, что кто-то, тот или иной актер, что-то где-то сказал, ни коим образом не должно влиять на судьбу фильма. Фильм предназначен для зрителя, и невозможно каким-то образом ущемлять права зрителя. Тем более фильм хорошего качества», - цитирует слова Шахназарова aif.ru.

Ранее Карен Шахназаров заявил, что у российского кино нет успехов.