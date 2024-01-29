«Элемент иллюзии»: Шахназаров заявил, что у российского кино нет успехов

Карен Шахназаров отказался признавать успехи современного российского кино. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам главы «Мосфильма» режиссера Карена Шахназарова, после ухода с российского рынка зарубежных прокатчиков в стране появилось множество свободных ниш. Однако отечественное кино пока не смогло достигнуть в них успеха.

«Мне кажется, здесь присутствует некий элемент иллюзии, которая нам может навредить. Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино», — рассказал он.

Шахназаров добавил, что проблему можно устранить нарастив количество российских картин.

«Это большой шанс, но мы пока им не воспользовались. Для этого нужно нарастить количество фильмов, а мы их производим очень мало. Где-то больше 100 фильмов — где-то 120−130 картин. Это очень мало, потому что таким количеством ты рынок не насытишь», — объяснил режиссер.

Карен Шахназаров подчеркнул, что в прокат выходит лишь четверть от тех фильмов, которые снимаются в стране.

Ранее мы писали о том, что режиссер Карен Шахназаров отстоял роли Ахеджаковой и Брыльской в «Иронии судьбы».