«Не должен возглавлять театр»: Хабенского предложили убрать из МХТ после увольнения Назарова

В начале 2023 года в МХТ им. Чехова разгорелся скандал. Художественный руководитель театра уволил звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова вместе с его супругой из-за их политических высказываний. После этого проблемы начались не только у самого актера, оставшегося без работы, но и у большинства культурных заведений Москвы. Сообщалось, что в столице начались масштабные проверки, в ходе которых проверялись все сотрудники.

Недавно Назаров, уехавший после всего случившегося в Израиль, впервые прокомментировал решение Константина Хабенского. Он заявил, что худрук изначально не хотел его увольнять, но на него надавили. По словам актера, он пытался уладить все дела, говорил, что поставит проекты на паузу, пока все не уладится, но в итоге ему пришлось действовать радикально. Также Дмитрий подчеркнул, что его коллега является слишком мягким для занимаемой должности, и ему не хватает природной хитрости, которая была у Табакова, чтобы выходить «сухим из воды» в подобных ситуациях.

После ухода Назарова Хабенский стал экстренно заменять его в театре. Все роли были распределены между другими актерами, и все постепенно пришло в норму. Сам Константин к этой теме возвращается редко, лишь делится своими планами на дальнейшую судьбу театра. По его представлениям, в скором времени МХТ ждут большие перемены. Он полностью отдается сейчас этой работе и хочет вдохнуть в театр новую жизнь, при этом сохранив все традиции и то, что в него вкладывали его предшественники.

Однако не все, как выяснилось, хотят, чтобы Хабенский продолжал возглавлять МХТ. Экс-депутат Госдумы Роман Ходюков, например, считает, что артисту пора уходить с этой должности и идти дальше. По его мнению, Константин должен работать в Министерстве культуры России.

«После увольнения Назарова из МХТ стало понятно – такой человек, как Хабенский, не должен возглавлять театр. Он должен возглавлять Министерство культуры! Согласен на сто процентов», - заявил общественный деятель.

Ранее появилась информация о том, как живет в Израиле Дмитрий Назаров с супругой.