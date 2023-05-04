Не должен был умирать: сын Вячеслава Зайцева обнародовал пророчество об отце

Сегодня, 4 мая, в подмосковном Щелкове прошло прощание со знаменитым российским кутюрье Вячеславом Зайцевым. Модельер скончался 30 апреля от желудочного кровотечения. Медики до последнего старались спасти ему жизнь, но все оказалось безуспешным.

Организовывать похороны Вячеслава Михайловича пришлось его единственному сыну. Егор Зайцев пусть и не общался с отцом в последние годы, но его смерть все равно стала для него тяжелым ударом. Для последнего пристанища кутюрье звездный наследник выбрал обычное кладбище в Подмосковье, так как, по его словам, именно в этих местах его папа жил и хотел быть упокоен.

Проводить всемирно известного дизайнера пришло около тысячи человек. Среди них были родные, близкие и поклонники Зайцева. Правда, звезд в соборе можно было пересчитать по пальцам. Журналисты заметили у гроба Надежду Бабкину и Сергея Зверева, а вот Алла Пугачева, накануне вернувшаяся в Москву, предпочла на траурном мероприятии не появляться, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Когда прошло отпевание тела, Егор нашел время, чтобы немного пообщаться с собравшимися корреспондентами. Он признался, что для него, как и для других, смерть отца стала настоящей неожиданностью, так как он думал, что кутюрье будет жить еще много лет. По словам Зайцева-младшего, уже довольно давно Вячеславу Михайлову предсказали, что он доживет до 111-ти лет, и он действительно верил этому пророчеству. Вот только оно не сбылось. Об этом он рассказал журналисту издания Life.

Ранее стало известно, кому по завещанию должен достаться особняк Вячеслава Зайцева.