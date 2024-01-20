«Не до жиру»: мать Ольги Бузовой сообщила о безденежье певицы

Мать Ольги Бузовой рассказала о падении доходов певицы, об этом сообщает Kp.ru.

Певица Ольга Бузова уже восемь лет ездит на одном автомобиле. Несмотря на то, что у певицы нет проблем с выступлениями, менять машину она не собирается.

Мать Ольги Бузовой подтвердила, что ее дочь сейчас не может купить новый автомобиль. По словам Ирины Александровны, у Ольги есть проблемы с заработками, которые в последнее время упали.

«Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять её. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чём мы ездим», — объяснила она.

Кроме этого, мать певицы сообщила, что сейчас не подходящее время для того, чтобы думать о смене машины.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова обратилась к фанатам в свой день рождения. Она заявила, что весь прошлый год плакала.