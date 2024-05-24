«Не до всех дошли руки»: в Госдуме призвали изъять из доступа музыку группы «Аигел»

В России следует изъять из доступа музыку группы «Аигел». С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Музыку «Аигел» надо снимать отовсюду и обязательно подать заявление в Минюст на признание их иноагентами», - сказала парламентарий изданию «Абзац».

В случае доказательства, что материалы группы наносят вред безопасности государства, Роскомнадзор их заблокирует, отметила Драпеко.

«К сожалению, пока ещё не до всех предателей дошли руки», - сказала она и отметила, что все действия будут в рамках закона.

Группа выступала в России до 2022 года. Затем коллектив осудил спецоперацию и уехал из страны. Издание напомнило, что композиция «Пыяла» стала официальным саундреком в сериале «Слово пацана».

Ранее Драпеко высказывалась о певице Алле Пугачевой. Она назвала исполнительницу «отрезанным ломтем».