«Максим человек хитрый»: Собчак высказалась о бывшем муже Виторгане

Ксения Собчак осталась довольна блюдом от бывшего мужа Максима Виторгана. Об этом сообщает YouTube-канал Sheinkin40.

Максим Виторган стал гостем шоу «Есть будем?» Антона Привольнова. В студии программы бывший муж Ксении Собчак решил приготовить пасту аррабиата. Вскоре после окончания шоу, в студию пришла Ксения Собчак, которой предложили угадать, какое из двух блюд готовил Виторган, а какое — ведущие.

«Максим человек хитрый и умеющий работать на камеру, поэтому он бы все-таки помидоры порезал, ну, как-то один раз бы напрягся. Исходя из этой логики, мне кажется, он вот запарился бы с этим всем, но вкус он никогда не подведет», — начала пробовать еду Собчак.

В итоге журналистка указала на пасту, которую приготовили ведущие. Когда Привольнов объяснил, что Собчак ошиблась, она сильно удивилась, ведь по вкусу ей больше понравилось другое блюдо.

«То есть Платон все-таки, когда отправляется к тебе на выходные, в надежных руках», — обратилась к бывшему супругу она.

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