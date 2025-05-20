«Не до конца еще все понимают»: как живут сыновья солиста «Челси» Корзина после смерти матери

Солист «Челси» Алексей Корзин рассказал о жизни детей после смерти матери. Мальчики до сих пор не до конца осознают, что родительницы больше нет. Об этом сообщает aif.ru.

О кончине жены Корзина стало известно в апреле. Женщина внезапно умерла во сне. Артист до сих пор не знает точную причину смерти, но предположительно, у нее оторвался тромб. Говорить о смерти супруги Алексею все еще тяжело. Но он старается продолжать жить ради сыновей, которых необходимо поддерживать.

По словам певца, младший ребенок ощущает нехватку мамы. Иногда он просто не понимает, почему ее нет рядом. А вот у старшего сработала защитная реакция.

«На мой взгляд, они не до конца еще все понимают. Старший очень переживал в начале, замкнулся в себе. Но потом… У него, наверное, защитная функция сработала. Я рад, что они живут своей обычной жизнью, как мне кажется. Улыбаются, играют. Вокруг них много людей, гостей, и я в разы больше нахожусь дома. Я с ними, чтобы восполнить нехватку внимания и тепла», - рассказал артист.

Напомним, что похороны жены стали самым тяжелым моментом в жизни Корзина. Он признавался, что смог пережить этот день только благодаря поддержке близких.

Ранее Алексей Корзин рассказал, как обнаружил жену мертвой.