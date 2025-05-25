«Не для слабонервных»: покорившая Эверест Виктория Боня готовится к новому восхождению на гору

Покорившая Эверест Виктория Боня готовится к новому восхождению на гору.

Телеведущая увлекается экстремальным спортом в виде горных экспедиций. На этот раз Боне удалось покорить высочайшую вершину Земли. По словам Бони, возникло много проблем на пути к конечной точке, из-за чего не все справились с ними без ущерба для здоровья.

«Многие погибли. Каждый день новый труп на вершине. Старые не считаем. Гора очень непростая. Не для слабонервных. Вот вчера мы шли и вот этого тела не было. Вот молодой человек, новая история. Скорее всего, человек спускался с Эвереста и не рассчитал свои силы, остался здесь на веки», — призналась Боня.

Не успела блогерша вернуться домой, как она уже начала активную подготовку к восхождению на гору К-2, которая находится в Пакистане. По словам Виктории, экспедиция состоится следующим летом, однако готовитЬся к ней нужно уже сейчас.

«Все мужчины ее боятся... Готовиться буду уже сейчас, заранее, потому что она очень техническая. Я вообще очень люблю технические горы, горы, где нужно лезть... Многие отмечают, что на вершине я бодрая. Все там полумертвые, а я бодрая. Это потому что для меня, когда я набираю высоту и лезу, это заряд прям», — сообщила Виктория.

Ранее мы писали о том, что Боня пожаловалась, что звезды шоу-бизнеса не поздравили ее с покорением Эвереста.