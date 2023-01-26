Не деньги и подарки: Анастасия Волочкова рассказала, как ее удивляет любовник

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова наслаждается статусом любимой женщины. 47-летняя балерина нашла мужчину мечты, который каждый день ее удивляет. Звезда рассказала, чем ее привлек Дмитрий.

В интервью Пятому каналу артистка призналась, что у нее в жизни были разные мужчины – самые красивые и самые щедрые. Но все эти качества не сравнятся с теми, которыми обладает ее избранник.

«Дима умеет совершать поступки другого формата, он поддержал несколько моих выступлений благотворительных и поддержит 8 февраля на моем концерте. У меня другими аспектами измеряются подарки. Я в этой жизни видела и бриллианты, и яхты, и самолеты, я жила с олигархами, у меня такие поклонники были — меня не удивить», — поделилась звезда с журналистами.

Но Анастасия признается, что у Дмитрия есть и черта характера, которая ее раздражает.

«Меня в Диме устраивает его доброта, но я вам честно скажу — ее так много, что честно — бесит», — откровенничает звезда.

Балерина так хвастается своим возлюбленным, но на ежегодное путешествие в Мальдивы его не взяла. Волочкова улетела одна, но не скучала там в одиночестве. Несмотря на отношения, блондинка кружилась и проводила время с другими мужчинами – жителями острова.

«Если не можешь сделать женщину счастливой, не мешай другим», — коротко ответила на это Анастасия.

Ранее мы писали о зажигательных танцах балерины с ее близким другом Никитой Джигурдой. На кадрах в соцсетях казалось, что красавица была без нижнего белья. Анастасия оправдалась перед поклонниками.