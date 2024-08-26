Не даст себя в обиду: разводящаяся с мужем Алсу показала накачанные бицепсы

Находящаяся в процессе развода с мужем певица Алсу приехала в Сочи. Артистка пребывает в приподнятом настроении и показала журналистам свою отличную спортивную форму.

Звезда продемонстрировала плоский животик. Алсу признается, что специально ничего не делает для поддержания формы — она худая от природы.

Однако артистка занимается спортом. Каждый день исполнительница хита «Зимний сон» делает растяжку и отжимается 20 раз, пишет mk.ru.

Алсу показала свои накачанные бицепсы, которые появились у нее благодаря отжиманиям.

Журналисты поинтересовались, не даст ли себя в обиду Алсу. На этот вопрос она ответила: «Нет, конечно» и засмеялась.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у пары трое детей, однако в конце мая текущего года исполнительница неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, бизнесмен регулярно изменял певице, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали модель Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность Решетовой к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее певица ответила на слухи о новом романе фразой «я пока замужняя женщина».