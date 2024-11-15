«Не даст мать своих детей в обиду»: адвокат Абрамова предложил помощь Алсу в новом судебном деле

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова во время развода, предложил помощь певице Алсу. В беседе с 360.ru он заявил, что готов разобраться в ситуации с петербургской компанией, которая подала в суд на артистку из-за ее имени.

«Во-первых, Ян никогда не даст мать своих детей в обиду, а во-вторых, интеллектуальная собственность, приобретенная в браке, принадлежит как Яну Абрамову, так и его бывшей супруге Алсу Релиф кызы Сафиной», — объяснил юрист.

По информации СМИ, фирма по производству оборудования подала в суд на певицу Алсу. Претензии организации не уточняются, однако известно, что исковое заявление по интеллектуальным правам подано 11 ноября 2024 года.

Журналисты Kp.ru предположили, что иск связан с желанием бизнесменов зарегистрировать ультразвуковую измерительную установку под брендом «Алсу». Они якобы хотят, чтобы с ними поделились именем.

Ранее мы писали о том, что что раздел имущества Алсу и Яна Абрамова закончится в 2028 году.