Не дала жить с парнем в центре столицы: квартирный вопрос рассорил Волочкову с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова и ее 17-летняя дочь поссорились из-за квартиры в Москве. Об этом рассказали друзья знаменитости.

Публике конфликт был преподнесен иначе: балерина считает, что девочка приревновала к ее славе и успеху и по этой причине не захотела звать на выпускной.

Приятели Волочковой утверждают, что «у Ариши испортились отношения с мачехой, но возвращаться домой к матери она не хочет».

В этой ситуации Аридна Волочкова «попросила ключи от московской квартиры на Петровке», которую балерине подарил предприниматель Сулейман Керимов.

«Сказала: дай нам с парнем там пожить, все равно квартира пустует. Но Настя ей отказала», - сообщили сайту kp.ru друзья Волочковой.

Они полагают, что по достижении совершеннолетия дочь может потребовать у матери квартиру в судебном порядке.

Тем более, что на балерину записаны квартиры в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и в Астрахани, где находятся 22 объекта недвижимости. Все имущество оценивается в 244 млн рублей.

Ранее Волочкова рассказывала о сбитом возле ее дома беспилотнике.