«Не дай Бог, у нее будут комплексы»: Виталина Цымбалюк-Романовская расскажет дочери про Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская не намерена скрывать от ребенка свой роман с Арменом Джигарханяном. В беседе с Teleprogramma.pro бывшая жена актера призналась: она боится, что у дочери могут появиться комплексы.

Недавно стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой в 46 лет. Пианистка, которая развелась с Арменом Джигарханяном в 2017 году, заверила: она не планирует скрывать от дочери свой роман с артистом. Экс-супруга режиссера считает, что таким образом она убережет девочку от возможных психологических травм в будущем.

«Виктория все будет знать. Это не может быть секретом от ребенка, потому что она будет чего-то недопонимать. Не дай Бог, у нее возникнут какие-то комплексы. Ребенка нужно правильно воспитать, чтобы она все понимала», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Артистка призналась, что родила вне брака, и не раскрывает личность отца ребенка. Она лишь назвала его имя — Давид. При этом Виталина Цымбалюк-Романовская отмечает: она тщательно подходила к выбору мужчины, от которого родит первенца: «Люди рожают от того, кто встретился, от кого попало. А я хотела, чтобы у Вики было все стабильно».

Бывшая жена Армена Джигарханяна занимается воспитанием дочери одна, а на вопросы об отце ребенка старается не отвечать. Виталина Цымбалюк-Романовская признается: найти достойного избранника в современном мире непросто.

Напомним, пианистка и режиссер состояли в браке с 2016 по 2017 год и разводились со скандалом и выяснением отношений. Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала: она не смогла родить от Армена Джигарханяна из-за его серьезной болезни.

«Вопрос о детях поднимался, да, но тогда уже было поздно что-то решать. А после его второго инсульта стало понятно, что, кроме меня, забрать некому. Мне было страшно оттого, что в моих руках находится его жизнь. Оказалось, что инсульт не самое ужасное — деменция хуже», — делилась пианистка.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о личной жизни после смерти Армена Джигарханяна: «Очевидно, я счастлива».